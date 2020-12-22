Правительство получит полномочия по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты

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22 декабря 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Второе чтение прошел законопроект, в соответствии с поправкой к которому правительство получит полномочия в части ограничения роста цен на социально значимые продукты.

Предусматривается, что правительство РФ в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды таких товаров на территории субъекта или нескольких субъектов РФ вправе устанавливать на них предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней, сообщили в думской пресс-службе.

По словам спикер ГД Вячеслава Володина, поправки позволят «правительству решать вопросы, связанные с ценообразованием - обеспечить стабилизацию цен, сдержать их рост».

«И в этом случае мы сможем спрашивать с правительства уже в порядке контроля за ту работу, которую они будут обязаны сделать в соответствии с предоставленными им полномочиями», - добавил председатель Госдумы.

Ранее Владимир Жириновский предложил кардинальный способ борьбы с ростом цен на продукты.