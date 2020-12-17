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Жириновский предложил кардинальный способ борьбы с ростом цен на продукты

, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Жириновский предложил кардинальный способ борьбы с ростом цен на продукты
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая, как он считает, позволит «навести порядок» в ситуации с ценами на продукты питания в России.

По мнению политика, самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест.

«Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», – отметил депутат ГД, не уточнив, правда, против кого направлена такая инициатива.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты.

ДВа

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