Жириновский предложил кардинальный способ борьбы с ростом цен на продукты

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17 декабря 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил меру, которая, как он считает, позволит «навести порядок» в ситуации с ценами на продукты питания в России.

По мнению политика, самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест.

«Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», – отметил депутат ГД, не уточнив, правда, против кого направлена такая инициатива.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил ежедневно отслеживать ситуацию с ценами на продукты.