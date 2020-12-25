Володин призвал иностранных партнеров не вмешиваться в российские выборы
25 декабря 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]
Россия выступает против вмешательства в дела суверенных государств. Об этом на заключительном пленарном заседании осенней сессии 2020 года заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что в этом году в России приняли изменения в избирательное законодательство. Впервые голосование в ходе обсуждения поправок в Конституцию проходило в течение трех дней.
«По итогам этого решения кто только ни выходил со своими заявлениями. К нам обращались с претензиями на эту тему — и представители Евросоюза, и Парламентская ассамблея Совета Европы, и ОБСЕ, и отдельные европейские политики. Но это их выборы. Мы не вмешиваемся. И к нам не надо вмешиваться», – заявил председатель Госдумы.
Он также напомнил, что Россия выступает против вмешательства в дела суверенных государств.
Ранее Володин заявил, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии.
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