Володин призвал иностранных партнеров не вмешиваться в российские выборы

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Россия выступает против вмешательства в дела суверенных государств. Об этом на заключительном пленарном заседании осенней сессии 2020 года заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что в этом году в России приняли изменения в избирательное законодательство. Впервые голосование в ходе обсуждения поправок в Конституцию проходило в течение трех дней.

«По итогам этого решения кто только ни выходил со своими заявлениями. К нам обращались с претензиями на эту тему — и представители Евросоюза, и Парламентская ассамблея Совета Европы, и ОБСЕ, и отдельные европейские политики. Но это их выборы. Мы не вмешиваемся. И к нам не надо вмешиваться», – заявил председатель Госдумы.

Он также напомнил, что Россия выступает против вмешательства в дела суверенных государств.

Ранее Володин заявил, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии.