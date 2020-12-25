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Аргументы Недели Общество 13+

В горах Сочи закрыли очередной туристический маршрут

, 10:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В горах Сочи закрыли очередной туристический маршрут
npsochi.ru

С 25 декабря в горах Сочи из-за неблагоприятных погодных условий приостановил работу туристический маршрут “Белые скалы”.

Маршрут расположен в Кудепстинском участковом лесничестве. В администрации сочинского нацпарка помнили также о необходимости соблюдения природоохранного законодательства при посещении других маршрутов.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о проекте строительства в Сочи пятидесятиметрового ажурного моста в рамках реконструкции набережной.

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