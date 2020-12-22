В Сочи могут построить 50-ти метровый ажурный пешеходный мост

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22 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

sochi.ru

В 2021 году в рамках реконструкции набережной в Сочи городские власти намерены построить ажурный пешеходный мост длиной пятьдесят метров. Он должен соединить о диагонали улицу Круизная Гавань и переулок Ривьерский.



Ещё в прошлом году началась работа над реконструкцией набережной курорта, тогда реконструировали старейшую набережную пляжа “Ривьера". На втором этапе реконструкции планируется заняться мостом.



Также, уже в следующем году власти курорта собираются приступить к работе над полукилометровой Приморской набережной пляжа "Маяк". В администрации Сочи утверждают, что к следующему летнему сезону береговую линию расширят в десять раз — с трёх до тридцати метров. Кроме того, там планируется создать систему прогулочных зон и велодорожек.



Полностью проект единого променада от парка “Ривьера” до “Дендрария” планируют завершить до 2025 года. Всего на работы собираются потратить более десяти миллиардов рублей.