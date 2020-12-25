В Нигерии выявили новый штамм коронавируса

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25 декабря 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Нигерии, фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса обнаружен в Нигерии. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщил, что речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен обнаруженному недавно в Великобритании варианту.

По данным специалистов Африки, идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2, выявленным 18 декабря в ЮАР.

Но об особенностях нового штамма коронавируса говорить рано, необходимы дополнительные исследования.

Агентство Ассошиэйтед Пресс передало, что новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун, и пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.

В Германии и Швейцарии выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Отмечается, что мутацию, которая может быть заразнее первичного варианта инфекции, также обнаружили в Великобритании.