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В Хабаровске проходят обыски у экс-супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Хабаровске проходят обыски у экс-супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Хабаровском крае силовики в пятницу, 25 декабря, проводят обыски у бывшей супруги экс-губернатора Сергея Фургала. Источник ТАСС в правоохранительных структурах сообщил, что обыски у Стародубовой проходят в рамках дела по "Амурстали" по незаконному получению кредитов, о попытке хищения средств завода.

Лариса Стародубова является владельцем долей ООО "Торэкс". В окружении семьи экс-губернатора подтвердили следственные действия по месту проживания Стародубовой и уточнили, что это уже третий обыск за последние шесть месяцев.

Ранее в рамках этого дела была задержана и арестована бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. По версии следствия, Алейникова с соучастниками готовилась к хищению более 305 млн рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск" (владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре). Преступление было пресечено правоохранительными органами. Были задержаны также пять соучастников Алейниковой.

Фургал был арестован и находится в СИЗО в Москве. Его обвиняют в причастности к организации убийства 15-летней давности.

23 декабря Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении на шесть месяцев ареста 400 тысяч долларов, которые принадлежат племяннице бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края. 

ИЧ

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