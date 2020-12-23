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Мосгорсуд снял арест с $400 тыс. по делу Фургала

, 23:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Мосгорсуд снял арест с $400 тыс. по делу Фургала

23 декабря Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении на шесть месяцев ареста 400 тысяч долларов, которые принадлежат племяннице бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в причастности к организации убийства 15-летней давности.

По словам защитника Фургала Александра Старцева, судом было направлено дело о деньгах Олеси Киреевой на пересмотр. Дело будет рассмотрено «в ином составе».

Однако адвокатам экс-чиновника так и не удалось добиться изменения меры пресечения для их подзащитного: страдающего заболеванием легкого Сергея Фургала не отпустят под домашний арест.

ИЛ