Мосгорсуд не стал отпускать Сергея Фургала под домашний арест

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23 декабря 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сегодня, 23 декабря, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Несмотря на заболевание легкого, Фургала оставили в СИЗО «Лефортово».

Напомним, что арест Фургалу ранее был продлен до 9 марта 2021 года.

- Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения, - приводит ТАСС сообщение Мосгорсуда.

Адвокаты экс-чиновника просили отпустить его под домашний арест с проживанием в квартире родственников в Москве.

Ранее у Фургала было выявлено заболевание легкого. Сообщалось также о других проблемах со здоровьем бывшего губернатора. Напомним, что ключевой свидетель по делу Фургала – Николай Мистрюков – за время пребывания в СИЗО «Лефортово» ослеп, также у него развилось онкологическое заболевание.

Там временем, в Хабаровске продолжаются акции протеста в поддержку Сергея Фургала.