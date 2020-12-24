В Санкт-Петербурге разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники
24 декабря 2020, 22:22[ «Аргументы Недели» ]
Власти Петербурга разрешили кафе и ресторанам открывать зимние террасы c 25 декабря по 10 января. Об этом говорится в постановлении городского правительства.
«С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства (разработка и согласование с профильными ведомствами), предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных)», - говорится в документе.
Однако площадь зимних террас не должна превышать площадь самого предприятия. При этом с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем в 2020 году.
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