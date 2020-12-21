ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

31 декабря объявили выходным в Санкт-Петербурге

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

31 декабря объявили выходным в Санкт-Петербурге
новогодняя елка на Дворцовой площади, Elena Dunn/Global Look Press

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем в 2020 году. Согласно последним данным, рабочий день переносится на 26 декабря.

Уточняется, что руководителям всех организаций, которые находятся на территории Северной столицы, рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

Напомним, ранее последний день года приняли решение объявить выходным власти некоторых российских регионов, в частности, Иркутской, Тульской, Пензенской, Рязанской, Волгоградской, Костромской, Белгородской областей, Забайкальского края и Республики Бурятия.

ЕТ

В мире

Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

По мнению специалистов, в кризисный период развития могут ожидать только несколько отраслей. Речь идёт о производстве лекарственных средств, химических веществ, компьютеров, электронных устройств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью