31 декабря объявили выходным в Санкт-Петербурге

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21 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

новогодняя елка на Дворцовой площади, Elena Dunn/Global Look Press

В понедельник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем в 2020 году. Согласно последним данным, рабочий день переносится на 26 декабря.

Уточняется, что руководителям всех организаций, которые находятся на территории Северной столицы, рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

Напомним, ранее последний день года приняли решение объявить выходным власти некоторых российских регионов, в частности, Иркутской, Тульской, Пензенской, Рязанской, Волгоградской, Костромской, Белгородской областей, Забайкальского края и Республики Бурятия.