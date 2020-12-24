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Воробьев объявил 31 декабря выходным днем в Подмосковье

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Воробьев объявил 31 декабря выходным днем в Подмосковье
календарь, фото: pixabay.com

Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Двадцать четвертого декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», - пояснили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря.

Кроме того, более 40 регионов уже объявили это заранее. Однако некоторым работникам придется отрабатывать выходной в субботу, 26 декабря.

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