Воробьев объявил 31 декабря выходным днем в Подмосковье
24 декабря 2020, 20:37[ «Аргументы Недели» ]
Власти Подмосковья установили 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Двадцать четвертого декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», - пояснили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря.
Кроме того, более 40 регионов уже объявили это заранее. Однако некоторым работникам придется отрабатывать выходной в субботу, 26 декабря.
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