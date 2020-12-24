Собянин объявил 31 декабря праздничным днем для москвичей

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24 декабря 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о нерабочем дне в Москве 31 декабря. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Москвы, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работникам», - говорится в документе.

Ранее Сергей Собянин рекомендовал работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем в столице. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Президент порекомендовал субъектам Российской Федерации самостоятельно принять это решение (об объявлении 31 декабря нерабочим днем - прим. Агентства «Москва») и пообещал, что в последующие годы для этого будет принят федеральный закон. Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения, организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем другим предприятиям, организациям, чтобы 31 число сделали для горожан выходным днем», - сказал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря нерабочим днем.