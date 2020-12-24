Путин объяснил, когда студенты вернутся к привычной университетской жизни

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24 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ограничительные меры, введенные в высших учебных заведениях. По словам главы государства, студенты вернуться в аудитории, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

«Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем», - пояснил он на заседании попечительского совета МГУ.

Ранее Путин заявил, что правительству РФ удалось не допустить критического спада в экономике в условиях пандемии коронавируса.