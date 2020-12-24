ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин объяснил, когда студенты вернутся к привычной университетской жизни

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Путин объяснил, когда студенты вернутся к привычной университетской жизни
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ограничительные меры, введенные в высших учебных заведениях. По словам главы государства, студенты вернуться в аудитории, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

«Как только позволит эпидемиологическая ситуация, ребята, конечно, вернутся в аудитории, возобновится нормальная университетская жизнь. Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать и в будущем», - пояснил он на заседании попечительского совета МГУ.

Ранее Путин заявил, что правительству РФ удалось не допустить критического спада в экономике в условиях пандемии коронавируса.

БА

В мире

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

Американский журнал National Review: по итогам войны в Карабахе он стал «новой территорией России»

По итогам конфликта в Нагорном Карабахе данный закавказский регион превратился в «новую территорию России». Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах американской прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью