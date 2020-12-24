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Путин заявил, что в России удалось не допустить критического спада в экономике на фоне пандемии

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что в России удалось не допустить критического спада в экономике на фоне пандемии
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в четверг, 24 декабря, что правительству страны удалось не допустить критического спада в экономике в условиях пандемии коронавируса нового типа.

В рамках встречи с кабмином глава государства заметил, что, невзирая на трудности, в России обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей. Кроме того, в течение года продолжалось осуществление знаковых инфраструктурных проектов, а также были созданы новые стимулы для поддержки жилищного строительства.

Владимир Путин обратил внимание на то, что не был допущен критический спад, который отбросил бы экономику РФ далеко назад. Также удалось сохранить все ведущие отрасли и выработать системные меры для их поддержки. В целом, по словам президента РФ, был решен вопрос о защите жителей страны.

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