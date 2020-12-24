В России за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 – 29 935

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24 декабря 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России достигло рекордных 29 935. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 24 декабря, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. Как сообщили в оперштабе, у 4 512 (15,1 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории России выявили 2 963 688 случаев заболевания.