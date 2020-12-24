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Эпидемиолог Горелов объяснил рост случаев заражения коронавирусом в России

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Горелов объяснил рост случаев заражения коронавирусом в России
жители Москвы, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему в стране в настоящий момент наблюдается рост случаев заражения коронавирусом нового типа.

По словам специалиста, на эпидситуации в России сказывается повышенная социальная активность граждан накануне новогодних праздников. Горелов уточнил, что многие россияне забыли о предосторожности и необходимости соблюдать ограничительные меры.

Однако, по мнению эпидемиолога, сейчас можно осторожно заявить о наметившейся в стране тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

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