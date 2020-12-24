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31 декабря объявили выходным в Челябинской области

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

31 декабря объявили выходным в Челябинской области
елочная игрушка, pixabay.com

В Челябинской области 31 декабря 2020 года будет выходным днем. Соответствующую информацию днем в четверг, 24 декабря, предоставил в беседе с журналистами губернатор региона Алексей Текслер.

В минувшую среду президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках заседания Госсовета рекомендовал главам всех регионов страны объявить последний день уходящего года выходным.

Алексей Текслер подчеркнул, что ранее сегодня он подписал документ об объявлении 31 декабря нерабочим днем в Челябинской области. Губернатор отметил, что это было сделано для того, чтобы все жители региона смогли спокойно подготовиться к Новому году.

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