В Новосибирской области 31 декабря будет нерабочим днем
24 декабря 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в регионе. Известно, что ранее он не планировал издавать никаких распоряжений на этот счет.
В пресс-службе облправительства подтвердили, что глава Новосибирской области решил сделать последний день 2020 года нерабочим.
Напомним, в минувшую среду президент России Владимир Путин в рамках заседания Госсовета рекомендовал руководителям всех регионов страны объявить 31 декабря выходным днем, согласившись с тем, что время перед Новым Годом россияне традиционно проводят в кругу семьи.
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