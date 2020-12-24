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В Новосибирской области 31 декабря будет нерабочим днем

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области 31 декабря будет нерабочим днем
новогодняя елка, pixabay.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение сделать 31 декабря нерабочим днем в регионе. Известно, что ранее он не планировал издавать никаких распоряжений на этот счет.

В пресс-службе облправительства подтвердили, что глава Новосибирской области решил сделать последний день 2020 года нерабочим.

Напомним, в минувшую среду президент России Владимир Путин в рамках заседания Госсовета рекомендовал руководителям всех регионов страны объявить 31 декабря выходным днем, согласившись с тем, что время перед Новым Годом россияне традиционно проводят в кругу семьи.

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