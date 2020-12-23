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В Самарской области 31 декабря объявили выходным днем

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Самарской области 31 декабря объявили выходным днем
елочная игрушка, pixabay.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников. Аналогичные рекомендации он дал руководителям муниципалитетов и предприятий региона.

Дмитрий Азаров поручил привлечь к работе в субботу, 26 декабря, текущего года, лиц, которые занимают государственные должности в Самарской области, и взамен предоставить им день отдыха 31 декабря. 

Отметим, что ранее губернатор региона подписал обращение в союз работодателей Самарской области с рекомендацией сделать последний день года нерабочим.

Напомним, вечером в среду стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года в регионе.

ЕТ

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