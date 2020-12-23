31 декабря объявили выходным днем в Нижегородской области
23 декабря 2020, 21:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин в рамках совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал руководителей всех регионов РФ сделать 31 декабря текущего года выходным. Позже Глеб Никитин поставил свою подпись под распоряжением о нерабочем последнем дне года в Нижегородской области.
Подчеркивается, что всем органам власти и организациям, работающим в регионе, рекомендуется предоставить своим сотрудникам выходной 31 декабря.
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