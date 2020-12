«Новая газета» публикует компромат на вице-премьера России

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Новая газета»

В 2020 году компания «Нанолек» получила государственных контрактов на 2,64 млрд рублей. В основном — от учреждений, подведомственных Минздраву, который курирует госпожа Голикова в качестве вице-премьера. Президентом «Нанолека» с 2015 года является сын Виктора Христенко Владимир Христенко.



Компании Виктора Харитонина, давнего друга семьи Христенко-Голиковой, только на арбидоле (препарате, не имеющем доказанной эффективности), как подсчитал The Insider, за 10 месяцев заработали 6,4 млрд рублей — благодаря включению арбидола в рекомендации Минздрава как средства для лечения COVID-19.



Подробно о связях «Большой фармы» с Виктором Христенко и Татьяной Голиковой а также о том, кто зарабатывает на «фуфломицинах» во время пандемии, «Новая газета» пишет в своём расследовании.



В жилой комплекс Сотогранде в андалусийском муниципалитете Сан-Роке, по рассказам осведомленных собеседников «Новой газеты», постоянно летает экс-министр и супруг вице-премьера, предпочитая 12-местный Bombardier с бортовым номером T7-TAV. В расчетном 2019 году Виктор Христенко, по данным «Новой», посетил Испанию не менее 9 раз, 3 раза — в сопровождении супруги. Такой перелет туда-обратно, судя по сайтам компаний, предоставляющих услуги аренды бизнес-джетов, должен обходиться примерно в 50 тысяч евро. Это уже почти полмиллиона.



Христенко в 2019 году на самолете с номером T7-TAV посещал также Францию, Объединенные Арабские Эмираты, Латвию, Турцию, Германию и отечественный Геленджик. Всего таких полетов не менее двадцати. Итого, по скромным меркам, только на перелетах — 1 миллион евро. Но Испания — рекордсмен по посещаемости. Интерес Виктор Христенко к Андалузии весьма объясним.



На сайте принадлежащей единолично господину Христенко компании «Гольфэстейт», во вкладке «Гольф-клубы», появилась новая ссылка — San Roque: «Два 18-луночных поля. Сан-Роке впервые открылся в 1991 году и сразу стал одним из самых популярных клубов в Сотогранде. Наряду с Valderrama и Real Club de Sotogrande Old Course Сан-Роке стали известны как «золотой гольф-треугольник». В наличии школа гольфа, ресторан, конноспортивный клуб и клубный дом». Объясняя, каким образом в его собственности (точнее, в собственности контролируемых им компаний) оказались российские гольф-клубы, господин Христенко в 2018 году ссылался на то, что приобретал их «по номиналу».



San Roque «с учетом долгов, обременений и операционной убыточности» — 40 млн евро. Кроме того, испанские СМИ сообщали о приобретении четой Голиковой-Христенко особняка «в жилом комплексе El Mirador, в эксклюзивном La Reserva, принадлежащем Sotogrande SA», стоимостью около 10 миллионов евро. Однако, по данным испанского реестра недвижимости, ни Христенко, ни Голикова как физические лица не имеют в собственности недвижимости на территории королевства.



Официальные данные, сообщенные заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой: в 2019 году ее годовой доход составил 14,9 млн рублей, доход супруга Виктора Христенко — 51,5 млн рублей. Всего по самому выгодному курсу евро на 2019 год (чуть менее 63 рублей) — почти ровно миллион евро (примерно в такую сумму должны были обойтись только авиаперелеты супругов). Никаких доходов, которые позволили бы оправдать появление в 2019 году испанского гольф-клуба из «золотого треугольника», нет.