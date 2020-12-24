Аналитики подсчитали стоимость продуктов для салата «Мимоза» в декабре 2020 года
24 декабря 2020, 12:13[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики изучили более 23 млрд кассовых чеков и подсчитали текущую стоимость праздничного салата "Мимоза". Результаты исследования утром в четверг, 23 декабря, поступили в распоряжение журналистов.
Согласно последней информации, в декабре текущего года продукты для приготовления "Мимозы" на семью, состоящую из четырех человек, обойдутся в 289,75 рубля. Стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3%.
Как сообщает RT, майонез в необходимой для салата пропорции обойдется в 31,2 рубля, сыр – в 97,5 рубля, а морковь – в 7,75 рубля. Стоимость репчатого лука составит 3,9 рубля, а яиц – 20,4 рубля. Кроме того, для приготовления данного блюда потребуются рыбные консервы, на которые придется потратить 129 рублей.
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