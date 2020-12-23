В России снизились цены на подсолнечное масло и сахар
23 декабря 2020, 19:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 23 декабря, стало известно, что в России подешевели подсолнечное масло и сахар после заключения поставщиками и торговыми сетями соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщили в Росстате.
Согласно последней информации, цены на подсолнечное масло и сахар с 15 по 21 декабря 2020 года снизились на 1 процент и на 3,2 процента соответственно.
Напомним, на прошлой неделе правительство объявило комплекс мер в связи с ростом стоимости продуктов в России, среди которых значится, в частности, заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. 16 декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети, а также производители подписали данные меры. Они будут действовать до 1 апреля 2021 года.
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