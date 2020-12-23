Сенатор Леонов рассказал, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря
23 декабря 2020, 17:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов заявил, что закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, но по факту он заработает с 2024 года.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин в рамках заседания Госсовета призвал все регионы страны сделать 31 декабря в этом году выходным. Глава государства также выразил уверенность в том, что в будущем удастся принять необходимое решение по последнему дню года, чтобы организовать выходной 31 декабря уже на федеральном уровне.
Сергей Леонов уточнил, что парламент, вероятнее всего, примет вышеуказанный закон в следующем году, а сенаторы его поддержат. Однако, поскольку решением кабинета министров 31 декабря в 2021 году, которое уже объявлено выходным днем, приходится на пятницу, а в 2022-2023 годах – на субботу и воскресенье, то "закон заработает с 2024 года".
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