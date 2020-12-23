Путин считает необходимым повышение МРОТ по мере возможности

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23 декабря 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Днем в среду, 23 декабря, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин согласен с идеей поднятия по мере возможности минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.

В рамках совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам российский лидер обратил внимание на то, что недавно МРОТ был приравнен в России к прожиточному минимуму. Владимир Путин назвал это значительным шагом и подчеркнул, что в данном вопросе следует действовать постепенно и поэтапно.

"Но надо его (МРОТ) поднимать, это очевидная вещь", – заметил президент РФ.