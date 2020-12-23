Глава ЦИК России рассказала, что пандемия не изменила ее планов на Новый год

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23 декабря 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Пандемия никак не повлияла на встречу Нового года, потому никогда никуда не ездила, все время дома отмечаю, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что планы на Новый год у нее всегда одни и те же – «только дома исключительно», к тому же руководитель ЦИК очень любит готовить и за праздничным столом собирается вся семья.

«Никогда никуда не ездила на Новый год, все время дома отмечаю, пандемия никак не повлияла на это. Может, один раз только в 2013 или 2014 году мы выбрались в центр Москвы, а так дома», – сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что в период новогодних локдаунов треть россиян мечтает о путешествиях.