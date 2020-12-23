Глава ЦИК России рассказала, что пандемия не изменила ее планов на Новый год
23 декабря 2020, 15:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Пандемия никак не повлияла на встречу Нового года, потому никогда никуда не ездила, все время дома отмечаю, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что планы на Новый год у нее всегда одни и те же – «только дома исключительно», к тому же руководитель ЦИК очень любит готовить и за праздничным столом собирается вся семья.
«Никогда никуда не ездила на Новый год, все время дома отмечаю, пандемия никак не повлияла на это. Может, один раз только в 2013 или 2014 году мы выбрались в центр Москвы, а так дома», – сказала Памфилова.
Ранее сообщалось, что в период новогодних локдаунов треть россиян мечтает о путешествиях.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.