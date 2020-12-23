Песков рассказал о рождественской поездке Путина на Рождество

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23 декабря 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на Рождество планирует посетить один из регионов страны.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент традиционно поедет в регион, но в какой он пока не выбрал. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что до Нового года президент поездок не планирует, а «потом будут, конечно, в январе».

В рождественскую ночь президент обычно посещает церковь в каком-либо регионе. Например, в этом и прошлом году он приходил на службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.