Путин пожелал россиянам испытать

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7 января 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Владимир Путин, сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян, празднующих Рождество Христово. Известно, что российский лидер посетил службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин отметил, что в этот день сердца россиян "наполнены любовью и верой в торжество добра и справедливости". Глава государства пожелал всем гражданам РЙФ и православным христианам "здоровья и благополучия".

По словам президента, Русская православная церковь играет важную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, воспитании молодежи и сохранении культурного наследия.