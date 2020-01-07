Путин пожелал россиянам испытать

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян, празднующих Рождество Христово. Известно, что российский лидер посетил службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
"В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъём, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин отметил, что в этот день сердца россиян "наполнены любовью и верой в торжество добра и справедливости". Глава государства пожелал всем гражданам РЙФ и православным христианам "здоровья и благополучия".
По словам президента, Русская православная церковь играет важную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, воспитании молодежи и сохранении культурного наследия.