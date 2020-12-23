Госдума будет контролировать реализацию закона о комплексном развитии территорий
23 декабря 2020, 12:28[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме проконтролируют реализацию закона о комплексном развитии территорий. С предложением создать рабочую группу по этому вопросу выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, рабочей группе следует собраться уже через три месяца, чтобы оценить, что сделано в субъектах РФ.
«У нас регионы должны принять нормативную базу, законы региональные. Поверьте мне, этого не будет через три месяца. А вот чтобы было, нам надо с вами уже на новогодние каникулы заняться этим. Потому что у политиков отпусков не бывает», – заявил спикер ГД.
Ранее сообщалось, что регионам разрешат использовать долгострои для обеспечения жильем нуждающихся.
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