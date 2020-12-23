Мэр Краснодара призвал горожан к бдительности в связи с поимкой преступников

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

© Скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps

Пробки в Краснодаре утром 23 декабря достигли уже десяти баллов. Связано это с объявленным в городе план-перехватом по поимке преступников, которые около четырёх часов ночи совершили в кубанской столице дерзкое ограбление.



По данным "Яндекс.Пробок" основная загруженность дорог в краевом центре происходит на участках Суворова — Захарова из центра (10 баллов), Кубанская набережная к Тургеневскому мосту (10 баллов), Тургеневское шоссе в центр (10 баллов).



Комментируя ситуацию с поимкой преступников мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан к бдительности. "Прошу сообщать в полицию, если увидите, что кто-то странно себя ведёт", — заявил градоначальник на брифинге.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что по неподтверждённым данным между грабителями и полицейскими произошла перестрелка, в ходе которой один из сотрудников МВД был ранен.