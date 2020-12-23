Мэр Краснодара призвал горожан к бдительности в связи с поимкой преступников

Пробки в Краснодаре утром 23 декабря достигли уже десяти баллов. Связано это с объявленным в городе план-перехватом по поимке преступников, которые около четырёх часов ночи совершили в кубанской столице дерзкое ограбление.
По данным "Яндекс.Пробок" основная загруженность дорог в краевом центре происходит на участках Суворова — Захарова из центра (10 баллов), Кубанская набережная к Тургеневскому мосту (10 баллов), Тургеневское шоссе в центр (10 баллов).
Комментируя ситуацию с поимкой преступников мэр Краснодара Евгений Первышов призвал горожан к бдительности. "Прошу сообщать в полицию, если увидите, что кто-то странно себя ведёт", — заявил градоначальник на брифинге.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что по неподтверждённым данным между грабителями и полицейскими произошла перестрелка, в ходе которой один из сотрудников МВД был ранен.
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