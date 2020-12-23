СМИ: Из-за кражи банкомата в Краснодаре объявлен план перехват

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23 декабря 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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С самого утра 23 декабря в Краснодаре неспокойно — слышны сирены полицейским машин, а на въездах и выездах из города пробки. Причина тому — план перехват.



Как пишут в соцсетях, по имеющейся информации город стоит "на ушах" из-за троих мужчин, которые сегодня, около четырёх утра, угнали на улице Воровского отечественный автомобиль, а после взломали банковский офис на Атарбекова, украли банкомат и скрылись. Сообщается также, что злоумышленники вооружены.



Также имеется информация, что в ходе перестрелки преступники ранили нескольких полицейских. Приметы одного из разыскиваемых описывают так: мужчина 30-35 лет худощавого телосложения, одет в синий спортивный костюм и черную куртку. Правоохранители предупредили, что он вооружен гранатой и пистолетом ПМ.