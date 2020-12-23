Кубанские автолюбители собрали ёлку из машин

На аэродроме “Азимут” в станице Новотитаровская Краснодарского края жители собрали огромную ёлку из автомобилей.
Во флешмобе задействовали 103 машины, дюжина мотоциклов и вертолёт. Организаторы флешмоба “Авто/Мото Елка 2021” в Instagram-аккаунте клуба Zone of Racers отметили, что имеется повод задуматься над рекордом.
Ещё одну оригинальную фантазию на тему новогодней ёлки реализовали в Сочи на стадионе "Фишт". Здесь собрали ёлку из старых футбольных мячей, количество которых составило 258 штук.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о попадании кубанской ёлки из бумажной лозы в книгу рекордов России.
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