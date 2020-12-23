Кубанские автолюбители собрали ёлку из машин

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23 декабря 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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На аэродроме “Азимут” в станице Новотитаровская Краснодарского края жители собрали огромную ёлку из автомобилей.



Во флешмобе задействовали 103 машины, дюжина мотоциклов и вертолёт. Организаторы флешмоба “Авто/Мото Елка 2021” в Instagram-аккаунте клуба Zone of Racers отметили, что имеется повод задуматься над рекордом.



Ещё одну оригинальную фантазию на тему новогодней ёлки реализовали в Сочи на стадионе "Фишт". Здесь собрали ёлку из старых футбольных мячей, количество которых составило 258 штук.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о попадании кубанской ёлки из бумажной лозы в книгу рекордов России.