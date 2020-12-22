Новороссийская ёлка попала в книгу рекордов страны

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22 декабря 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

instagram.com/dyachenko_nvrsk

Ёлку из бумажной лозы сделала в Новороссийске многодетная мать Ирина Емелина. Высота произведения составляет 308 сантиметров, для её создания использовались офисная бумага и тетради.



На протяжении месяца бумажную лозу крутили многодетные семьи города и общими усилиями сделали 3 300 метров материала. Игрушки для елки делали на мастер-классах. Мэр города-героя Игорь Дяченко в своём Instagram-аккаунте отметил, что ёлка аналогов в России не имеет и именно этим заслужила своё место в книге рекордов страны. Глава Новороссийска добавил, что произведение способно выдержать любые условия непогоды благодаря уникальной технике обработки.



Эту и другие арт-елки можно увидеть в сквере Чайковского Новороссийска.