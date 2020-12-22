Новороссийская ёлка попала в книгу рекордов страны

Ёлку из бумажной лозы сделала в Новороссийске многодетная мать Ирина Емелина. Высота произведения составляет 308 сантиметров, для её создания использовались офисная бумага и тетради.
На протяжении месяца бумажную лозу крутили многодетные семьи города и общими усилиями сделали 3 300 метров материала. Игрушки для елки делали на мастер-классах. Мэр города-героя Игорь Дяченко в своём Instagram-аккаунте отметил, что ёлка аналогов в России не имеет и именно этим заслужила своё место в книге рекордов страны. Глава Новороссийска добавил, что произведение способно выдержать любые условия непогоды благодаря уникальной технике обработки.
Эту и другие арт-елки можно увидеть в сквере Чайковского Новороссийска.
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