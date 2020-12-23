Большинство работающих россиян останутся без годовых премий

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23 декабря 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Исследование HeadHunter показало, что большинство россиян в этом году останутся без годовых премий.

При этом половина из участников опроса не увидело в этом ничего удивительного, отметив, что «это обычное дело».

Автора исследования отмечают, что только 9% россиян в этом году получат премию в полном объеме, еще 6% - частично. Столько же респондентов заявили, что не получат премию в этом году, хотя обычно ее выплачивают. 30% респондентов еще не знают, будет ли компания выплачивать им годовую премию.

Также сообщается, что более всего тех, кто получит полную премию, работают в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Менее всего - в сфере искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж - всего по 4%.

Ранее аналитики рассказали, сколько компаний планируют выплатить сотрудникам годовые премии.