Аналитики рассказали, сколько компаний планируют выплатить сотрудникам годовые премии

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18 декабря 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, Allexander Makarov/Russian Look

Аналитики провели исследование и выяснили, какое количество компаний в России собираются выплачивать в этом году премии своим сотрудникам. Информация об этом поступила в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, выплату годовых премий запланировали 41% компаний, причем 17% организаций намерены поощрить абсолютно всех сотрудников. 24% выплатят дополнительные деньги лишь отдельным категориям персонала с хорошими показателями в работе.

28% компаний не собираются выплачивать никаких премий, а еще 31% работодателей к настоящему моменту не приняли решение, передает RT.