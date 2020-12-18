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Аналитики рассказали, сколько компаний планируют выплатить сотрудникам годовые премии

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики рассказали, сколько компаний планируют выплатить сотрудникам годовые премии
рубли, Allexander Makarov/Russian Look

Аналитики провели исследование и выяснили, какое количество компаний в России собираются выплачивать в этом году премии своим сотрудникам. Информация об этом поступила в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, выплату годовых премий запланировали 41% компаний, причем 17% организаций намерены поощрить абсолютно всех сотрудников. 24% выплатят дополнительные деньги лишь отдельным категориям персонала с хорошими показателями в работе.

28% компаний не собираются выплачивать никаких премий, а еще 31% работодателей к настоящему моменту не приняли решение, передает RT.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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