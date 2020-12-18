Аналитики рассказали, сколько компаний планируют выплатить сотрудникам годовые премии
18 декабря 2020, 15:21[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики провели исследование и выяснили, какое количество компаний в России собираются выплачивать в этом году премии своим сотрудникам. Информация об этом поступила в распоряжение журналистов.
Согласно последним данным, выплату годовых премий запланировали 41% компаний, причем 17% организаций намерены поощрить абсолютно всех сотрудников. 24% выплатят дополнительные деньги лишь отдельным категориям персонала с хорошими показателями в работе.
28% компаний не собираются выплачивать никаких премий, а еще 31% работодателей к настоящему моменту не приняли решение, передает RT.
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