ПФР объяснил порядок новогодних выплат семьям с детьми до 7 лет

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18 декабря 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

ребенок, фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России рассказал, как получить новогодние выплаты на детей до 7 лет в размере 5 тысяч рублей, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным на большой ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

ПФР выплатят деньги по принципу «социального казначейства», то есть сам оформит и отправит средства семьям на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Однако заявление придется подать родителем, если ребенок родился после 1 июля, либо его представитель не обращался ни за одной из выплат, представлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В соответствующем документе нужно будет указать банковские реквизиты, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет»,- добавили в фонде.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.