Путин рассказал о выплатах к Новому году семьям с детьми до 7 лет

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17 декабря 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

новогодние украшения, фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил о выплатах семьям с детьми до семи дет. По его словам, он решил сделать небольшой подарок к Новому году.

«Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее», - высказал глава государства.

Путин отметил, что всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатят по пять тысяч рублей. Президент добавил, что речь идет о каждом ребенке.

Ранее Путин рассказал, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы выше инфляции.