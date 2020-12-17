Путин рассказал о выплатах к Новому году семьям с детьми до 7 лет
17 декабря 2020, 16:57[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил о выплатах семьям с детьми до семи дет. По его словам, он решил сделать небольшой подарок к Новому году.
«Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее», - высказал глава государства.
Путин отметил, что всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатят по пять тысяч рублей. Президент добавил, что речь идет о каждом ребенке.
Ранее Путин рассказал, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы выше инфляции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.