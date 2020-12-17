Путин рассказал о росте пенсии в 2021 году

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

пенсионер, фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы выше инфляции. По его словам, будет сделано все, чтобы сделать это возможным.

«На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4% ... Индексация пенсий предусмотрена на 6,3%», - пояснил он.

Путин отметил, что на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции вопрос об индексации пенсий крайне важен. Президент предложил подумать о тех категориях работающих пенсионеров, которые нуждаются в поддержке.

Ранее Путин сообщил о возможности новых выплат на детей.