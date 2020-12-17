Путин сообщил о возможности новых выплат на детей

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17 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

дети, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил о возможности новых выплат на детей в 2021 году. Также глава государства призвал наладить систему действующей поддержки.

«По поводу новых выплат - мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу», - высказал он.

Отвечая на вопрос о жительнице Башкортостана, которая не получила в ноябре-декабре выплаты на девятимесячного ребенка, Путин ответил, что нужно наладить систему действующей поддержки.

«Значит, не работает или со сбоями работает сама система тех выплат, которую мы сейчас организовали для поддержки граждан. Нужно с этим для начала разобраться», - пояснил президент.

Также Путин попросил дать контакты этой женщины.