В Ингушетии ночью произошло землетрясение

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23 декабря 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Ингушетии произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Эпицентр землетрясения находится между селами Аршты и Чемульга - в 4 км от села Аршты и 5 км от села Чемульга в Сунженском районе.

Подземные толчки зафиксировал Северо-Осетинский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в 02:52 по московскому времени.

Ранее сообщалось о землетрясении у Южных Курильских островов.