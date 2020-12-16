Землетрясение произошло у Южных Курильских островов

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16 декабря 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду, 16 декабря, днем, у Южных Курильских островов.

О сейсмособытии сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова уточнила, что подземные толчки были зафиксированы в 12:28 по местному времени (04:48 мск). Эпицентр находился в 157 км юго-западнее села Головнино (остров Кунашир).

В последние дни на прошлой неделе в четверг, 10 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,5, в Бурятии. Подземные толчки ощущались в Иркутской области.

В воскресенье, 13 декабря, пять землетрясений зафиксировано в Чечне, подземные толчки ощущали жители Грозного .