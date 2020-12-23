Власти Забайкалья запретили проведение в регионе новогодних корпоративов
23 декабря 2020, 08:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Забайкалье введены дополнительные ограничения на период новогодних праздников. Они, в первую очередь, коснутся массовых мероприятий в трудовых коллективах.
По словам зампредседателя правительства Забайкалья Александра Бардалеева, принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы и караоке. Запрет на массовые праздники касается торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и гостиниц. При этом кафе и рестораны могут работать, как и прежде, до 23 часов.
«Лучшая мера поддержки для бизнеса - возможность работать. Главное - соблюдать все меры безопасности, - отметил Бардалеев.
Ранее сообщалось, что в период новогодних локдаунов треть россиян мечтает о путешествиях.
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