Эксперты выяснили, куда чаще всего отправлялись россияне в 2020 году
23 декабря 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]
Эксперты проанализировали маршруты путешествий россиян на самолете или поезде в уходящем году.
В десятку самых популярных авианаправлений попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.
По железной дороге жители России предпочитали отправляться в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск, сообщает RT.
Авторы исследования пришли к выводу, что средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в 2020 году составила 5,4 тыс. рублей, на поезде – 2,3 тыс. рублей. В обоих случаях отмечается снижение стоимости проезда по сравнению с 2019 годом.
Ранее аналитики узнали, чем туристам запомнился отдых в России в 2020 году.
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