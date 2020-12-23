Эксперты выяснили, куда чаще всего отправлялись россияне в 2020 году

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23 декабря 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Эксперты проанализировали маршруты путешествий россиян на самолете или поезде в уходящем году.

В десятку самых популярных авианаправлений попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

По железной дороге жители России предпочитали отправляться в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск, сообщает RT.

Авторы исследования пришли к выводу, что средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в 2020 году составила 5,4 тыс. рублей, на поезде – 2,3 тыс. рублей. В обоих случаях отмечается снижение стоимости проезда по сравнению с 2019 годом.

Ранее аналитики узнали, чем туристам запомнился отдых в России в 2020 году.