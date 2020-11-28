Аналитики узнали, чем туристам запомнился отдых в России в 2020 году

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28 ноября 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Карелия, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, чем путешественникам запомнился отдых на территории России в 2020 году. Результаты опроса поступили к настоящему моменту в распоряжение журналистов.

28% респондентов в этом году открыли для себя новые места в России. 21% опрошенных сообщили, что были поражены природной красотой страны. Такое же количество опрошенных назвали отдых в РФ "неплохим", передает RT.

Кроме того, 19% участников опроса заметили, что на собственном опыте ощутили снижение цен. Примерно 8% путешественников подчеркнули, что в России улучшилось качество сервиса, а 3% оказались приятно удивлены новыми гастрономическими точками.