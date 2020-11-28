ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Аналитики узнали, чем туристам запомнился отдых в России в 2020 году

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики узнали, чем туристам запомнился отдых в России в 2020 году
Карелия, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, чем путешественникам запомнился отдых на территории России в 2020 году. Результаты опроса поступили к настоящему моменту в распоряжение журналистов.

28% респондентов в этом году открыли для себя новые места в России. 21% опрошенных сообщили, что были поражены природной красотой страны. Такое же количество опрошенных назвали отдых в РФ "неплохим", передает RT.

Кроме того, 19% участников опроса заметили, что на собственном опыте ощутили снижение цен. Примерно 8% путешественников подчеркнули, что в России улучшилось качество сервиса, а 3% оказались приятно удивлены новыми гастрономическими точками. 

ЕТ

В мире

В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране

В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране

Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак прокомментировал ситуацию вокруг убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло накануне.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью