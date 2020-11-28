Аналитики узнали, чем туристам запомнился отдых в России в 2020 году
28 ноября 2020, 09:05[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики провели исследование и выяснили, чем путешественникам запомнился отдых на территории России в 2020 году. Результаты опроса поступили к настоящему моменту в распоряжение журналистов.
28% респондентов в этом году открыли для себя новые места в России. 21% опрошенных сообщили, что были поражены природной красотой страны. Такое же количество опрошенных назвали отдых в РФ "неплохим", передает RT.
Кроме того, 19% участников опроса заметили, что на собственном опыте ощутили снижение цен. Примерно 8% путешественников подчеркнули, что в России улучшилось качество сервиса, а 3% оказались приятно удивлены новыми гастрономическими точками.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.