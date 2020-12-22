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NASA: К Земле приближаются три «потенциально опасных» объекта

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

NASA: К Земле приближаются три «потенциально опасных» объекта
астероид, фото: pixabay.com

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что к Земле приближаются три астероида, классифицируемых как «потенциально опасные». Космические объекты благополучно пролетят мимо планеты 25 декабря.

Ученые уточнили, что самый большой из астероидов приблизится на расстояние около трех миллионов километров, его диаметр предположительно составляет около 200 метров. Объект, известный под именем 501647 (2014 SD224), последний раз приближался к Земле в январе 2020 года.  Отмечается, что в следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021 года.

NASA включает в группу «потенциально опасных» все космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц, и имеющие диаметр более 140 метров.

БА

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