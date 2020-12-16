NASA предупредило о приближении к Земле пяти астероидов на этой неделе

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16 декабря 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

астероид, фото: pixels.com

Специалисты NASA сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов. Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря.

Размеры трех объектов составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

В источнике говорится, что, по мнению экспертов, два астероида будут ближе к Земле, чем Луна. Их диаметры составят 6,8 метра и 30 метров, объекты приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший - почти в семи миллионах километров от планеты.

Ранее сообщалось, что глобальное резкое похолодание климата на Земле связывают с падением астероидов.