NASA предупредило о приближении к Земле пяти астероидов на этой неделе
16 декабря 2020, 21:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Специалисты NASA сообщили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов. Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря.
Размеры трех объектов составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.
В источнике говорится, что, по мнению экспертов, два астероида будут ближе к Земле, чем Луна. Их диаметры составят 6,8 метра и 30 метров, объекты приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший - почти в семи миллионах километров от планеты.
Ранее сообщалось, что глобальное резкое похолодание климата на Земле связывают с падением астероидов.
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