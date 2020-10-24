Глобальное резкое похолодание климата на Земле связывают с падением астероидов

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 октября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

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Не менее занимательна теория воздействия астероидов и комет на природу Земли. Так, около 34 млн. лет назад произошла катастрофа, уничтожившая 15 % всего живого на планете. Причем сильному воздействию подверглись и суша, и океан. Сотрудник Института минералогии и петрографии СО РАН Сергей Вишневецкий описывает гипотезу, согласно которой, вымирание произошло из-за сильного похолодания климата, которое наступило в результате практически одновременного падения сразу двух астероидов – одного в Северной Америке (Чесапикский ударный кратер), другого в Сибири (кратер Попигай). Исследование залеганий пород и отложений, относящихся к тому временному периоду, показывает, что сначала климат на Земле был теплый среднегодовые температурные показатели росли, а потом внезапно наступило резкое мощнейшее похолодание.

Нечто подобное произошло примерно 13 тыс. лет назад. И снова речь идет о резком похолодании климата на Земле. Это время изучено по многим собранным образцам, в том числе и по кернам, забранным, на ледниках в Гренландии. Анализируя собранные данные в 2007 году, американские исследователи пришли к выводу, что причинной нового похолодания стало падение на планету астероида или кометы. В результате изысканий, на которые было потрачено 12 лет, исследователи обнаружили несколько мест на поверхности Земли с повышенной концентрацией платины. Ученые считают, что этот металл является маркером тел, падающих из космоса на нашу планету. Интерес представляет не только масса космического тела, обрушившегося на Землю, но и место, и время падения. Допускается, что выделенная при этом энергия при определенных обстоятельствах может влиять на наклон оси нашей планеты, что, по понятным причинам, влияет на изменение климата. Отсюда следует, что при одновременном встречном падении только двух астероидов на землю: одного - в южном полушарии (допустим, где ни будь в районе пролива Дрейка); другого – в северном полушарии (в районе северной части острова Комсомолец в Северном ледовитом океане) смещение оси Земли будет столь значительным, что это радикально повлияет на климат планеты и станет причиной очередного масштабного вымирания.



Читать статью полностью: На частоту авиакатастроф и землетрясений влияет космос