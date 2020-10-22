На частоту авиакатастроф и землетрясений влияет космос

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22 октября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]

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Беспилотный космический зонд Osiris-Rex взял образцы с поверхности астероида, правда прибудут они на землю для исследования только в 2023 году, но изучение и связь земли с космосом необходима для развития человека и науки, особенно в области теории катастроф. Очень интересное исследование проводит Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) о влиянии космоса на частоту техногенных аварий и авиакатастроф. Исследователи института считают, что космос ответственен за накопление потенциальной энергии будущих катастроф.

Старший научный сотрудник ВНИИ ГОЧС Светлана Байда, исследуя разного рода катастрофы и их частоту, выявила закономерности, где основную роль играет Солнце и его циклическая переменная активность. Следующим по степени влияния, является неравномерность вращения Земли и колебания ее оси, возникающие после землетрясений и неравномерного перемещения воздушных и водных масс, а Луна – это спусковой крючок или детонатор масштабных катастроф.

Планеты солнечной системы, и инициируемые ими гравитационные волны могут дать прогностическую информацию о активизации различных физических процессов на Земле. В это сложно поверить, но расчеты обнаружили сейсмический «пульс» Земли, равный 1,8-2,2 суткам. И вывели закономерности между изменениями фаз Луны и частотно-временными и пространственно-волновыми спектрами с активизацией землетрясений, авиакатастроф, аварий электрических объектов, аварий в шахтах и дорожно-транспортных происшествий, обрушение зданий и даже падение метеоритов. Конечно, все мы знаем, что приливы и отливы – это влияние Луны на водные массы планеты Земля. Интуитивно понимая ее силу, влияющую на колебание уровня мирового океана, многие не задумываются о всем спектре влияний спутника на нашу планету и о жесткой зависимости многих земных явлений от фаз Луны, включая человека, который более чем на 66% состоит из воды. Если расчеты ВНИИ ГОЧС верны, то в ближайшем будущем ученые смогут давать прогнозы и предотвращать катастрофы или их возможные последствия.

Механизмом инициирования землетрясений и катастроф являются сейсмические волны (SS-волны). Так же была исследована и подтверждена гипотеза Ферма-Паста-Улама о возврате колебательной сейсмической активности. Знание свойств и закономерностей медленных сейсмических волн (SS-волны) и полей, их взаимодействия, позволяет разработать «Волновую и циклическую теорию мега-катастроф». Это позволит повысить точность прогнозов возникновения различных катастроф, достоверность прогноза землетрясений, точность метеорологического прогноза, и позволит предупреждать техногенные катастрофы.

Не менее занимательна теория воздействия астероидов и комет на природу Земли. Так, около 34 млн. лет назад произошла катастрофа, уничтожившая 15 % всего живого на планете. Причем сильному воздействию подверглись и суша, и океан. Сотрудник Института минералогии и петрографии СО РАН Сергей Вишневецкий описывает гипотезу согласно которой, вымирание произошло из-за сильного похолодания климата, которое наступило в результате практически одновременного падения сразу двух астероидов – одного в Северной Америке (Чесапикский ударный кратер), другого в Сибири (кратер Попигай). Исследование залеганий пород и отложений, относящихся к тому временному периоду, показывает, что сначала климат на Земле был теплый среднегодовые температурные показатели росли, а потом внезапно наступило резкое мощнейшее похолодание.

Нечто подобное произошло примерно 13 тыс. лет назад. И снова речь идет о резком похолодании климата на Земле. Это время изучено по многим собранным образцам, в том числе и по кернам, забранным, на ледниках в Гренландии. Анализируя собранные данные в 2007 году, американские исследователи пришли к выводу, что причинной нового похолодания стало падение на планету астероида или кометы. В результате изысканий, на которые было потрачено 12 лет, исследователи обнаружили несколько мест на поверхности Земли с повышенной концентрацией платины. Ученые считают, что этот металл является маркером тел, падающих из космоса на нашу планету. Интерес представляет не только масса космического тела, обрушившегося на Землю, но и место, и время падения. Допускается, что выделенная при этом энергия при определенных обстоятельствах может влиять на наклон оси нашей планеты, что, по понятным причинам, влияет на изменение климата. Отсюда следует, что при одновременном встречном падении только двух астероидов на землю: одного - в южном полушарии (допустим, где ни будь в районе пролива Дрейка); другого – в северном полушарии (в районе северной части острова Комсомолец в Северном ледовитом океане) смещение оси Земли будет столь значительным, что это радикально повлияет на климат планеты и станет причиной очередного масштабного вымирания.