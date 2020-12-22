В Минцифры РФ назвали имя нового председателя совета директоров Первого канала
22 декабря 2020, 21:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Минцифры РФ сообщило, кто назначен новым председателем совета директоров «Первого канала». Об этом стало известно во вторник, 22 декабря.
«Новым председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента РФ Максим Орешкин, около четырех лет руководивший Министерством экономического развития РФ», - рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минцифры отметили, что назначение на эту должность человека высокого уровня доказывает, что «Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли».
Ранее сообщалось, что государство отказалось от контрольной доли в Первом канале.
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